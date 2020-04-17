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Ankara'da, yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı

Üç katlı bakım merkezinde çıkan yangın sırasında, içeride bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, valilik tarafından can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirildi.

DHA |
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Ankara'da, yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan, özel bir yaşlı bakım merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

YAŞLI VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

3 katlı binada yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, binanın yakınında çimlere yatırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaşlılara müdahale etti.

Öte yandan, yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ankara'da yaşlı bakımevinde yangın çıktı ViDEO

"CAN KAYBI VE YARALANMA YOK"

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da, yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı

Ankara'da, yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı

Ankara'da, yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı

Ankara'da, yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı

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