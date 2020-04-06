Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından salgına yönelik tedbirler alınırken, hastanelerde tedavi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Türkiye'de korona bugüne kadar 27 bin 69 kişide görüldü.
574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 42 kişi ise uygulanan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu.
YAŞLI ÇİFT KORONAYI YENDİ
Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşındaki yaşlı çift koronavirüs nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaşlı çiftin test sonuçlarının "negatif" çıkması sonucu 13 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan yaşlı çift evlerine gönderildi.
Ankara'da yaşlı çift koronayı yendi VİDEO