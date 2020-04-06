Ankara'da yaşlı çift koronayı yendi

Alper Potuk'a bir talip daha çıktı

Seyahat izin belgesi almak için Sivas Valiliği önünde bekleyen kalabalığın yardım kuyruğunda olduğunu düşünen vatandaşlar, kuyruğa dahil olunca kuyruk uzadı.

İngiltere’nin en kalabalık ailesi olan Radford’ların 22’inci çocukları dünyaya geldi. 45 yaşındaki anne, 10 saatlik doğum sancılarından sonra 12 dakikada kızını dünyaya getirdi.

Parazit ilacı Ivermectin, sağlık sisteminde en güvenli ve etkili ilaçlar arasında bulunmaktadır.

Mustafa Şentop: "23 Nisan akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz."

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Beşiktaş'ta yabancılar antrenman talebini geri çevirdi

Beşiktaş'ın saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından kabul görürken, yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre karşı olduğu öğrenildi.