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Ankara'da YHT seferleri, Eryaman Garı'ndan yapılacak

YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi.

AA | 31.12.2018 - 20:41..
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TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, YHT seferleri, altyapı çalışmaları dolayısıyla 2 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Ankara'ya geliş-gidişlerde Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirilecek.

BİLET ALAN YOLCULARA OTOBÜS

Daha önce 2-13 Ocak tarihleri için bilet alan yolcuların, Ankara YHT Garı ile Eryaman YHT Garı arasındaki karşılıklı seyahatleri, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından temin edilecek otobüslerle sağlanacak.

Ayrıca aynı dönemde Kayaş'tan Sincan yönüne ve Sincan'dan Kayaş yönüne son Başkentray treni, karşılıklı olarak saat 19.45'de hareket edecek.

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