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Ankara'da yılbaşı denetimleri

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde asayiş ve trafik denetimlerine başlandı.

AA | 31.12.2018 - 16:46..
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Jandarma ekipleri, Ankaralıların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için Gölbaşı girişindeki kontrol noktasında uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamada, "atmaca" adı verilen gözlüğü kullanan jandarma personeli, sorgulamasını yaptığı kişinin arama kaydının olup olmadığını kısa sürede tespit etti.

Drone vasıtasıyla havadan destek sağlanan denetimlerde, kontrol noktasına gelen araçlar dedektör köpeklerce arandı.

Kontrol için durdurulan vatandaşların yeni yılını kutlayan jandarma personeli, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Uygulamadan ve ekiplerin ileri teknoloji cihazlar kullanmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar da jandarma personeline çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Ankara'da yılbaşı denetimleri

Ankara'da yılbaşı denetimleri

Ankara'da yılbaşı denetimleri

Ankara'da yılbaşı denetimleri

Ankara'da yılbaşı denetimleri

Ankara'da yılbaşı denetimleri

Ankara'da yılbaşı denetimleri

 

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