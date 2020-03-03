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Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü

Ankara'da bir tırın, yol kenarında lastik değiştiren başka bir tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA | 03.03.2020 - 07:48..
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Ankara Çevreyolu Eryaman mevkisindei,Hakan Ö. yönetimindeki 01 CAF 71 plakalı tır, İstanbul istikametinde ilerlerken yol kenarında lastik değiştirmek için duran 33 HN 836 plakalı Greyfurt yüklü tıra arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle 33 HN 836 plakalı tırdan inerek lastik değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybederken Hakan Ö. ise yaralandı. İki tırın da kullanılamaz hale geldiği kazada, hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

SEYİR HALİNDE SU ISITMAYA ÇALIŞIYORDU

Öte yandan 01 CAF 71 plakalı tırın sürücüsü Hakan Ö., kaza esnasında su ısıtmaya çalıştığını ve park halindeki tır görmediğini söyledi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü

Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü

Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü

Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü

Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü

Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü

Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü

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