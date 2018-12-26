Ankara’ ve Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

3 ÖLÜ 20 YARALI

Daha sonra bölgeye; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA KAZA

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.

Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.