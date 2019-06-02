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Ankara'da zehir tacirleri koyun sürüsünün içine daldı

Şehre uyuşturucu sokmak isteyen zehir tüccarları, polis ekiplerinden kaçarken koyun sürüsüne daldı.

İHA | 02.06.2019 - 14:39..
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Ankara'ya, yüklü miktarda "captagon" ismi verilen uyuşturucu hap sokulacağının bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında aranan otomobillerin görülmesi üzerine dur ihtarı yapıldı. Yapılan ihtar sonucunda, 63 YL 343 plakalı otomobil durdurulurken, 06 SD 948 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı ise aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

Polisten kaçan uyuşturucu tacirleri koyun sürüsünün içine daldı

26 KOYUN TELEF OLDU

Uygulama noktasında bulunan ekipler kaçan aracı takibe aldı. Kovalamacanın ardından Haymana yoluna dönen otomobil, yoldan geçen koyun sürüsünün içine daldı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 26 koyun telef oldu. Kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşı yakalanırken, uyuşturucu tacirlerine ait otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrasında yaralanan zehir tacirlerine ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

SÜRÜNÜN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Otomobillerde yapılan arama sonucunda, 10 bin adet "captagon" uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan, B.B., V.T. ve D.O.'nun işlemlerinin emniyette sürdüğü bildirildi. Ayrıca, sürüsü telef olan vatandaşın da zanlılardan şikayetçi olduğu bildirildi.

Ankara'da zehir tacirleri koyun sürüsünün içine daldı

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