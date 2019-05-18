taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Ankara'da zehirlenen 25 çinçilla öldü

Ankara'da çevre yolu kenarındaki boş arazide, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 25 ölü çinçilla bulundu.

DHA | 18.05.2019 - 15:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara-Samsun çevre yolunun Altındağ ilçesi yakınlarında, yol kenarındaki arazide kemirgen türü hayvanların hareketsiz yattığını gören İsmail Bilgen, yetkililere haber verdi.

Çinçilla nedir

15'İ CAN ÇEKİŞİYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çinçilla olduğu belirlenen hayvanlarından 25'nin telef olduğu, 15'inin ise can çekiştiği saptandı.

Ekipler hayatta olan, zehirlendikleri tahmin edilen çinçillaları kafese koyarak veterinere götürdü. Telef olan 25 çinçilla ise toplandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.Ankara'da zehirlenen 25 çinçilla öldü

"ZEHİRLENMİŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Altındağ Belediye Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan Emre Çınar, zehirlenen hayvanların çinçilla olduğunu söyledi. Çınar, Güney Amerika tavşanı olarak bilinen, dünyanın en değerli kürk hayvanları arasında bulunan çinçillanın Türkiye'de pet hayvanı olarak da kullanıldığını kaydetti.

Çınar, "Bir vatandaş geçerken ihbar etti. İhbar üzerine geldik buraya. Zehirlenme vakası olduğunu düşünüyoruz. Birinin buraya bıraktığını düşünüyoruz. Gerekli yerlere götürüp araştırma yapılarak, zehirli bir madde varsa bunun tespiti olacak. Doğada da zehirlenmiş olabilir, ama buraya getirilip kasıtlı olarak bırakılmış. Aralarında birkaç gün önce ölen de var. Bu kadar tavşanın hobi amaçlı kullanılmadığı düşüncesini bize veriyor. Bir yetiştiricinin zehirlemiş olabileceğini düşünüyoruz. Zehirlenme şüphesi yüksek. Öyle görünüyor. Çok göz önünde olmadığı için kamera da yok, buraya bırakılmış" dedi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki çinçillanın kürkünden üretilen mantoların Avrupa ülkelerinde 10 bin ila 300 bin Euro arasında satıldığı öğrenildi.Ankara'da zehirlenen 25 çinçilla öldü

Ankara'da zehirlenen 25 çinçilla öldü

Ankara'da zehirlenen 25 çinçilla öldü

Ankara'da zehirlenen 25 çinçilla öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

415
Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

543
Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

82
Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

81
Liselerde ders sayısı düşürülüyor

Liselerde ders sayısı düşürülüyor

147
DHMİ hava ulaşımındaki aksamayla ilgili açıklama yaptı

DHMİ hava ulaşımındaki aksamayla ilgili açıklama yaptı

162
Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir