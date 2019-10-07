taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7138
Euro
6.2765
Altın
1506.4
Borsa
103463.52
Gram Altın
276.839
Bitcoin
45593.06

Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı

TIR'ın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı.

DHA | 07.10.2019 - 07:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Altındağ ilçesinde Tuncay Ayvaz yönetimindeki 54 H 2047 plakalı TIR, Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giderken aynı yönde ilerleyen Sedat Göçeri yönetimindeki 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Göçeri'nin kontrolünden çıkan otomobil de önde ilerleyen kardeşi Birol Göçeri'nin kullandığı 06 BP 1026 otomobile çarptı.

Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

TIR'ın çarpmasıyla önce kardeşinin aracına ardından da refüje çıkan Sedat Göçeri kontrolündeki otomobilde bulunan Zeynep Turunç, Necla Göçeri, Caner Göçeri (3) ve Kazım Göçeri (4) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza sonrası tek şeridi yaklaşık 1 saat kapanan Turgut Özal Bulvarı Samsun istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

143
Doğu Karadeniz'de sel, hortum ve fırtına

Doğu Karadeniz'de sel, hortum ve fırtına

38
Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

29
TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

26
YPG sınırdaki tünellere beton bloklar döşüyor

YPG sınırdaki tünellere beton bloklar döşüyor

48
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ABD birinci oldu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ABD birinci oldu

9
Aile sorunu için suçladığı komşusunu öldürdü

Aile sorunu için suçladığı komşusunu öldürdü

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir