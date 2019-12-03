Ankara’daki ByLock operasyonunda 20 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu, tüm hızıyla devam ediyor.
20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, diğer 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği öğrenildi.