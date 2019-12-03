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Ankara’daki ByLock operasyonunda 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturmasında, ByLock kullanıcısı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 03.12.2019 - 09:48..
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Ankara'da FETÖ operasyonu, tüm hızıyla devam ediyor.

20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, diğer 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği öğrenildi.

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