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Ankara’daki köpek katliamı Balıkesir’de protesto edildi

Hayvanseverler, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 13 sokak köpeğinin zehirli etlerle öldürülmesini katliam olarak nitelendirerek, olayı gerçekleştirenleri kınadı.

İHA | 11.04.2019 - 16:24..
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Ankara’da meydana gelen köpek katliamına, Balıkesir’deki hayvanseverlerden tepki geldi. Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda hayvanseverler, BALPATİ (Balıkesir Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği) öncülüğünde köpek katliamını protesto ettiler.

Ankara’daki köpek katliamı Balıkesir’de protesto edildi

"HAYVANLARA NESNE GİBİ DAVRANILIYOR"

Hayvanseverler, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlar ile olayı yapanların bulunması çağrısını yaptılar. BALPATİ Derneği adına açıklama yapan Eren Türk, "Ankara da yaşanan insanlık dışı vahşi cinayetler, hepimizin yüreklerini dağladı. Ankara’da yaşanan bu cinayetler hayvan dostlarımıza karşı işlenen ilk cinayetler değildir. Gün geçmiyor ki farklı illerimizden hayvan dostlarımıza karşı şiddet, tecavüz ve hak ihlalleri haberi gelmesin. Bizler Ankara’dan gelen kahredici haberi yüreklerimizde yaşıyorken dün Uşak’ta bir sokak köpeğinin tecavüze uğradığı haberi ile bir kez daha insanlığı sorgulayıp, utandık. Ne acıdır ki sokak hayvanları bazı insan dışı yaratıklar tarafından bir canlıdan hariç alınan, satılan bir eşya gibi, ihtiyaçlarını karşılayacak bir nesne gibi algılanmaktadır. Hayvan dostlarımız sirklerde, hayvanat bahçelerinde eğlence amaçlı kullanılarak, tutsak edilmektedir. Doğal yaşam alanlarını betonlaştırarak yok edilen sokak hayvanlarımızın günlük ihtiyacı olan beslenmesi için konulan yemek ve su kapları, soğuk ve yağmurlu havalardan korunmak için yerleştirilen kulübeler çevre kirliliğine yol açıyor denilerek imha ediliyor. Peki soruyoruz sizlere. Bu canlar günlük beslenme ihtiyacını karşılamaya mı çalışsın, yoksa bu canilerin şiddetinden kurtulup da hayatta kalmaya mı çalışsın? Hem de böylesine çaresiz ve savunmasızken. Bu durumu çok iyi tanımlayan bir kitle var ki, hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz." şeklinde konuştu.


Ankara’daki köpek katliamı Balıkesir’de protesto edildi

Ankara’daki köpek katliamı Balıkesir’de protesto edildi


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