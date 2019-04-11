Ankara'daki köpek katliamı görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Batıkent ilçesinde zehirli tavuk etinden yiyen köpekler telef oldu. Yaşanan korkunç olay başta hayvanseverler olmak üzere tüm Türkiye'yi harekete geçirdi.

16 KÖPEK TELEF OLDU, 7'Sİ KLİNİKTE

Şu ana kadar 16 köpek telef olurken, 7 köpeğin ise klinikte tedavisi sürüyor. Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin Eryaman'da bir klinikte tedavisi sürüyor.

Köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin zehirli etleri taşıdıkları anlar saniye saniye kaydedildi.

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7'SİNİN HAYATİ RİSKİ KALMADI

Köpeklere ilk müdahaleyi yapan veteriner hekimlerden Şevki Gök, dün akşam saat 19.00'da bir hayvanseverin kendilerini aramasıyla olay yerine gittiklerini ve çok vahşice görüntülerle karşılaştıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Canların her birinin bir tarafta hayata gözlerini yumduklarını fark ettik. Tabii zehirden etkilenmiş ama henüz hayatını kaybetmemiş canların da orada ilk müdahalelerini yaptık, akabinde kliniğimize aldık. Burada bazılarının mideleri yıkandı, bazılarına daha farklı işlemler uygulandı. 8 canımızdan 7'sinin hayati riski ortadan kalkmış gözüküyor ama tabii müşahede sürecimiz veya yoğun bakım sürecimiz hala devam edecek."





''KUSTURUNCA TAVUKLARI GÖRDÜK''

Müdahaleyi, 10'u klinikte, 4'ü olay yerinde olmak üzere 14 kişilik bir ekibin gerçekleştirdiğini aktaran Gök, " 7'sini hayata tutundurabilmenin sevincini bu şekilde yaşıyoruz ama kaybettiklerimiz için oldukça üzgünüz. Bir tanesini kaybettik. O da kliniğimize gelemeden yolda hayatını kaybetti." diye konuştu.

Gıda içine karıştırılmış bir zehirle karşılaştıklarını anlatan Gök, "Tabii kusturduğumuzda da fark ettik. Tavuk etleri de vardı, çeşitli gıdalar da vardı içerisinde. Çok hızlı seyreden ve hayati noktada çok çabuk sonuç oluşturabilecek bir toksinle karşı karşıyaydık ama yapılan uygulamalar da bir o kadar seri olduğunda, güzel sonuçlar aldığımızı gördüm." ifadelerini kullandı.