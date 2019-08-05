Ankara'daki otoparkta 1400'ün üzerinde hacizli araç var

Ankara Sincan’da bulunan ve Ankara genelinden araçların getirildiği Kaplan Yediemin Otoparkı'nda binlerce araç kaderine terk edilmiş.

OTOMOBİL MEZARLIĞI

20 yıldan fazla süredir bekleyen araçlardan, maddi değeri yüksek araçlara birçok kriterde aracın yer aldığı otopark adeta bir otomobil mezarlığına dönmüş durumda. Binlerce araç burada çürümeye mahkum edilmiş ve otoparktaki araçların büyük çoğunluğu vasfını yitirmiş ve artık hurda konumunda.

HER GEÇEN GÜN ÇOĞALIYOR

20 yıldır bu otoparkın işletmeciliğini yapan Asım Kaplan, gelen araçların yüzde 85’inin icralık olduğunu söyledi. Kaplan, “Bekleyen araçlarımız her geçen gün çoğalıyor. Bu çoğalmadan dolayı yer sıkıntısı çekiyoruz ve araçlar değerini kaybediyor. Bu da insanların ve devletin büyük bir kaybıdır.” dedi.

"DEVLET YASA ÇIKARSIN"

Otoparkta bulunan araçların sahiplerine maddi yönden kolaylık yapacağını duyurduğunu ancak geri dönüş alamadığını dile getiren Kaplan, “Bana gelsinler bin lira veya 500 lira gibi bir para versinler; yeter ki otopark boşalsın, insanların ve bizim yükümüz azalsın. Ama hiç kimse gelmedi. Bununla ilgili artık bizim yapacağımız bir şey yok. Devletimizden, meclisimizden artık bu konu ile ilgili bir kanun çıkarmasını istiyoruz. Bu kanun yasası da şu şekilde olabilir; 6 ay içinde otoparktan çıkmayan araçlar icra tarafından satılıp borcun alacaklısına verilsin. Böyle durarak kimse bir şey kazanmıyor, biz de kazanmıyoruz. Her gün güneşten, yağmurdan araçlar devamlı eskiyor, bakılmaz duruma geliyor, çürüyor, maddi değerleri bitiyor ve devletin alacağı bandrol borçları yükseliyor. Her türlü zorluğun içerisindeyiz ve artık yapacağımız bir şey yok, devletimizden bu konu ile ilgili çözüm bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

1400'ÜN ÜZERİNDE ARAÇ VAR

Otoparkta tahminen bin 400’ün üzerinde araç bulunduğunu hatırlatan Kaplan, “Yetkili kurumlara sesleniyorum, ‘lütfen bizim yaramıza bir parmak basın artık’. Artık damarlarımızda kan bile bitti, biz artık işletmeyi bile işletemiyoruz. Lütfen buna bir çare bulalım.” ifadelerini kullandı.