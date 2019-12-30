CHP Ankara'dan Kanal İstanbul'a hayır dilekçesi

İstanbul'da son günlerin ana gündemi Kanal İstanbul...

İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili, iktidar ve muhalefetin karşılıklı açıklamaları ve çatışmaları devam ediyor.

Yılın son haftasında soğuk havaya rağmen Ankara'daki yüzlerce CHP'li, imza atmak için sıra bekledi.

CHP ANKARA İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİ

CHP Ankara İl Teşkilatı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini doldurdu.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, burada yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'nin su kaynaklarına, tarım arazileri ve ormanlara zarar vereceğini söyledi.

"ANKARA KANAL İSTANBUL'A HAYIR DİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projenin olumsuzluklarını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Güvener, "Kanal İstanbul yanlış bir projedir. İstanbul'a sahip çıkıp, Kanal İstanbul'a 'hayır' diyoruz. Çünkü Kanal İstanbul her yönüyle tartışmalı bir projedir." dedi.

Açıklamanın ardından partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

Ankara'da Kanal İstanbul'a itiraz kalabalığı İZLE