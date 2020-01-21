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Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi bitti

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 19:09..
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA FESHEDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, kulübe verdiği emekler nedeniyle teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür edilerek, sportif hayatında başarı dilendi.

Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı. Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi bitti

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