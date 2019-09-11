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Ankara'nın göbeğinde üstüne benzin döküp kendini yaktı

Ekonomik sıkıntıları olduğu öğrenilen 45 yaşlarındaki R.Ç., kendini ateşe verdi. Olaya, ekipler hemen müdahale etti.

İHA | 11.09.2019 - 15:03..
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Ankara Kızılay Meydanı'nda 45 yaşlarındaki R.Ç., ekonomik sıkıntıları olduğunu belirterek kendisini benzin döküp yakacağını belirtti. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞLAR İKNA EDEMEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, R.Ç'yi ikna etmeye çalıştı. O esnada elindeki çakmağı çakan R.Ç., kendisini ateşe verdi.

Ankara'nın göbeğinde üstüne benzin döküp kendini yaktı

İLK MÜDAHALEYİ POLİSLER YAPTI

Alevler içinde kalan vatandaşa, ilk müdahaleyi polisler yaptı. Bir polis, yangın söndürme tüpü ile alevlerin sönmesini sağladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekonomik sorunları olduğu öğrenilen R.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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