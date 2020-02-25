Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, Ankara'ya acil iniş yaptı.
132 YOLCUDAN 12'SİNDE YÜKSEK ATEŞ VAR
Koronavirüs şüphesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki 132 yolcudan 12'sinde yüksek ateş görüldüğü öğrenildi.
TÜM YOLCULAR TESTE ALINDI
Yüksek ateş görülen yolcuların ayrıldığı diğer yolcuların ise teste sokulduğu bildirildi.
Koronavirüs şüphesiyle uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi uçağın yanına gitti.
Alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.