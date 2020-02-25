taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1494
Euro
6.6656
Altın
1654.54
Borsa
114583.42
Gram Altın
327.064
Bitcoin
59221.89

Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler

Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya inen uçaktaki 12 yolcuda yüksek ateş görüldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, Ankara'ya acil iniş yaptı.

132 YOLCUDAN 12'SİNDE YÜKSEK ATEŞ VAR

Koronavirüs şüphesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki 132 yolcudan 12'sinde yüksek ateş görüldüğü öğrenildi.

TÜM YOLCULAR TESTE ALINDI

Yüksek ateş görülen yolcuların ayrıldığı diğer yolcuların ise teste sokulduğu bildirildi.

Koronavirüs şüphesiyle uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi uçağın yanına gitti.

Alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler

İlginizi Çekebilir
BM'den İdlib'e 21 tırlık insani yardım
Birleşmiş Milletler, İdlib'deki sivillere tırlarla yardım gönderdi. Tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Katillerin profil analizini yaptı
Dünyada cinayet işleyenlerin profil analizini yapan uzman, “Cinayet işleyenlerin yüzde 50’sinin çocukluk yaşamlarında psikolojik şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkıyor.” dedi.
Paksoy kardeşlerin beraatına ilişkin gerekçeli karar
Gerekçeli kararda, Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun "olay öncesindeki birtakım psikolojik problemleri nedeniyle pencereden atladığı ve bu atlama neticesinde vefat ettiği" ifade edildi.
Polisin ikna ettiği terörist yaşadıklarını anlattı
Hakkari ile Şırnak il emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan gri listedeki terörist, "Kaçarken infaz edilenleri gördük. Yakalanıp cezaevlerine atılanlar vardı" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
835
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
78
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
278
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
196
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
89
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
39
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir