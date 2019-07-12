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Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı

Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Satterfield'ın Türkiye'ye gelmesinin ardından S-400 sevkiyatı da başladı.

AA & Ensonhaber | 12.07.2019 - 12:54..
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Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı

Amerika uzun bir aradan sonra Ankara Büyükelçisi'ni belirleyerek Türkiye'ye gönderdi.

AMERİKALI ELÇİ "ALMAYIN" DİYORDU

David Satterfield, göreve başlamadan önce Türkiye'nin S-400 ısrarından vazgeçmesini istemişti.

Amerika'dan yapılan bu uyarılar önemsenmedi ve Türkiye S-400'lerin sevkiyatını başlattı.

Satterfield ise, Ankara Kavaklıdere'deki ABD Büyükelçiliği'nden gelişmeleri takip edip ülkesine bildirmekle meşgul.

Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı

3. UÇAK DA İNDİ

Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı. An itibarıyla Ankara'daki Mürted Meydanı'na, 3. Rus uçağı iniş yaptı.

Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı VİDEO

Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı

Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı

Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı

Ankara'ya peş peşe Rus uçakları inmeye başladı

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