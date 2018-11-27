Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin acı haberi, Yenimahalle'de Basın İş Sitesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Şehit haberini alan İsmail ve Hatice Bekli, şehit astsubayın erkek kardeşi ile birlikte yarın düzenlenecek askeri törene katılmak üzere İstanbul'a gitti. 1 yıllık evli olan şehidin, 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Ankara'ya şehit ateşi düştü VİDEO



2 ŞEHİDİN CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askerden 2'sinin cenaze töreni bugün Ankara'da yapılacak. Şehitlerden Kr. Plt. Albay Gökselin Aytural Şaylan ve U/H Tekns. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli, öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlanacak. Cenaza namazları, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak.