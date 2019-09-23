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Ankara'yı hareketlendiren Devlet Bahçeli haberi

Önce sosyal medyada konuşulan, daha sonra haber sitelerinin son dakika olarak geçtiği 'Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı' iddiasıyla ilgili açıklama geldi.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 11:49..
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Ankara'yı hareketlendiren Devlet Bahçeli haberi

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,hakkındaki bir iddia, haber merkezlerini harekete geçirdi; kulislerde konuşuldu.

RUTİN KONTROLLER İÇİN HASTANEDE

Önce "MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı" şeklinde yapılan haber, kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Ancak daha sonra Bahçeli'nin, rutin kontroller için hastaneye gittiği anlaşıldı.

Ankara'yı hareketlendiren Devlet Bahçeli haberi

"MİDE BULANTISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GELDİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hastane önünde şu açıklamayı yaptı: "Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Kendisinin tetkikleri yapıldı. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla ilgili hiçbir problemi yok. Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır."

Semih Yalçın: Bahçeli'nin sağlığı mükemmel VİDEO

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