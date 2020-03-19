‘Ankara’yı tanıtmak istiyoruz’

@AnkaraBeyfendi, 5 yıl önce Yunus Emin Atak, Caner Biçer ve Abdurrahman Yılmaz adlı üç çocukluk arkadaşı tarafından kuruldu.

Sosyal medyada Ankara’yı tanıtan mizahi paylaşımları dikkat çeken @AnkaraBeyfendi hangi fikirle kuruldu, hangi amaçla var, paylaşımlarında en çok nelere dikkat ediyor, Yunus Emin Atak anlattı…

TABİRİ CAİZSE ANKARA SAVUNMASINI GÜLDÜREREK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

- Yunus Emin Bey, @AnkaraBeyfendi sosyal medya hesaplarınız için konuşacağız. Ne zaman, nasıl kuruldu?

- Ankara Beyfendisi (@AnkaraBeyfendi) sayfasını 5 yıl önce kurduk ve çocukluk arkadaşlarım Caner Biçer ve Abdurrahman Yılmaz ile birlikte yönetiyoruz. Caner ve Abdurrahman ile 22 yıllık bir dostluğumuz var. Birbirimizden ve Ankara’dan hiç kopmadık çok şükür. 5 yıl önce de sosyal medyada “Ankara” üzerine bir eksiklik olduğunu konuşurken “Ya biz niye bu işe el atmıyoruz?” dedik ve böyle bir sayfa kurduk. Seviyoruz şehrimizi ve sevilmesini de istiyoruz. Hatta sadece Ankara’yı ön planda tutmak için 100 bin takipçiye ulaşana kadar kim olduğumuzu dahi sakladık herkesten.

- Sayfanın amacı nedir, anlatır mısınız?

Açıkçası biraz önce söylediğim gibi sosyal medyada Ankara’yla ilgili bir eksiklik gördük. Daha açık ifade edeyim, Ankara üzerinde kötü bir algı vardı. Denizi yok, tarihi yok, gezilecek bir yeri yok, memur şehri, gri şehir ve soğuk şehir gibi hep bir kötüleme yapılıyordu. Hatta insanlar da bundan ciddi keyif alır hale gelmişti. Biz de Ankara’nın aslında öyle olmadığını anlatmak istedik. Her şeyden önce Ankara’nın, Gazi Mustafa Kemal’in şehri ve Türkiye’nin kalbi olduğunu hatırlatmak istedik. Hem anlatmak hem eğlenmek de diyebiliriz. Çünkü tabiri caizse Ankara savunmasını güldürerek yapmaya çalışıyoruz. Kırmadan, dökmeden, kırmızıçizgilerimize dikkat ederek yaptığımız, kendimize has bir mizahımız var.

ANKARA'NIN PAVYONLA ANILMASINI İSTEMİYORUZ

- Neye göre paylaşım yapıyorsunuz peki? Bahsettiğiniz kırmızıçizgileriniz nedir?

Biz öncelikle Ankara deyince insanların aklına ilk olarak sokulmak istenen pavyon muhabbetini bir kenara bırakıyoruz. Ankara’nın pavyon ile anılmasını istemiyoruz çünkü. Bir de malumunuz “Beyfendi” olduğumuzdan, küfür ve argo kelimeler kesinlikle kullanmıyoruz. Ankara’yı bir ülkenin Başkenti’ne yakışır şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu çizgiler doğrultusunda takipçilerimizi güldürebilmek ve Ankara’yı en iyi şekilde tanıtabilmek için paylaşımlarımızı titizlikle seçiyoruz.





- Ankara ile özdeşleşen paylaşımlar olması mı önemli olan?

Paylaşımlarımızın büyük çoğunluğu Ankara içerikli elbette; ama Ankara 80 ilin başkenti olduğu için 83 milyon vatandaşımızın hepsinin ilgisini çekiyor ve beğeniliyor. Hep şunu diyoruz: Ankara’ya şehir veya kent değil; başkent diyeceksiniz, hatta Başkent Bey...

- Sosyal medyada her alanda varsınız; ancak Instagram’da daha etkinsiniz. Bunu sosyal medya kullanımı açısından neye bağlıyorsunuz?

Aslında tümünde varız, var olmaya çalışıyoruz. Fakat Instagram artık daha çok talep gören bir mecra, bu yüzden biz de orada daha çok aktifiz. Yoksa Twitter’de de hatırı sayılır bir takipçi kitlemiz var. Onları da ihmal etmiyoruz. Eşzamanlı olarak paylaşım yapmaya özen gösteriyoruz. Şimdi kendimizi göstermeye başladığımızdan bu yana videolar da çekiyoruz, yakın zamanda Youtube kanalımızı da aktif olarak kullanacağız.















