Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

MAK Danışmanlık, 23 Haziran seçimleri öncesinde Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayını hakkında 33 bin kişiyle telefon görüşmesi yöntemiyle anket yaptı.

KİM DAHA BAŞARILI SORULDU

Ankete katılanlara, canlı yayında hangi adayın daha başarılı olduğu da soruldu. Buna göre İmamoğlu başarılı diyenler yüzde 46, Yıldırım'a başarılı diyenler yüzde 44'lük bir kesimi oluşturdu.

ANKETE KATILANLARA SORULAN SORUNUN TAMAMI

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programında hangi aday daha başarılıydı?