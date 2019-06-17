taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8688
Euro
6.5993
Altın
1342.45
Borsa
91968.84
Gram Altın
253.001

Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

Milyonların önünde canlı yayında performans sergileyen adaylardan Ekrem İmamoğlu, anket sonuçlarına göre yüzde 2 daha başarılı görüldü.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 16:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

MAK Danışmanlık, 23 Haziran seçimleri öncesinde Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayını hakkında 33 bin kişiyle telefon görüşmesi yöntemiyle anket yaptı.

KİM DAHA BAŞARILI SORULDU

Ankete katılanlara, canlı yayında hangi adayın daha başarılı olduğu da soruldu. Buna göre İmamoğlu başarılı diyenler yüzde 46, Yıldırım'a başarılı diyenler yüzde 44'lük bir kesimi oluşturdu.

ANKETE KATILANLARA SORULAN SORUNUN TAMAMI

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programında hangi aday daha başarılıydı?

Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

278
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

590
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

382
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

343
İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

386
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

162
Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

701
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir