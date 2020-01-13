Anlaşılmazların yazarı James Joyce’den alıntılar

Asıl adı ile “James Augustine Aloysius Joyce”, hayatı boyunca anlaşılmazlıkla eleştirildi ve "Kimse mi anlamadı?" sözüyle hayata veda etti. (13 Ocak 1941)

Joyce, ilk kez 1900’de, henüz üniversitede öğrenciyken “Fortnightly Review” dergisinde, Henrik Ibsen’in bir oyunu üzerine yazdığı yazıyı yayımladı. Yine bu zamanlarda lirik şiirlerini yazmaya başladı. Bu şiirler, daha sonra "Chamber Music"(Oda Müziği) adlı kitapta toplandı.

Joyce, “Dublinler” adını verdiği romanını 1914’te, Birleşik Krallık’ta yayımladı. 1915’te, tek oyunu “Sürgünler”i yazdı. 1916’da ise otobiyografisini “Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi” adını verdiği kitapla paylaştı.

(Karısı Nora ile)

1916, aynı zamanda ailecek Münih’e taşındıkları yıldı. I. Dünya Savaşı hala devam ediyordu. Büyük bir yoksulluk içindeydiler ve Joyce, hala yazmaya devam ediyordu. En büyük eseri olarak anılacak “Ulysses”i işte bu sırada yazmaya başlamıştı. Roman, Homeros’un “Odysseia”sı üzerine kuruluydu; Dublin’de geçen 24 saati anlatıyordu. 16 Haziran tarihine denk gelen bugün, karısı Nora ile tanışma tarihleriydi. Pek çok yeni tekniği bir arada kullanmıştı. “Ulysses” ilk kez 1922’de, Paris’te basıldığında büyük ses getirdi. Türkçe olarak ise, 1996’da yayımlandı.

Joyce ve ailesi, iki büyük savaş arasında Paris’telerdi. 1939’da basılan son romanı ”Finnegans Wake”i de bu sırada yazdı.

- Mutluluğun duyabileceğimiz en iyi, en yüce duygu olduğunu biliyor musunuz?

(Sürgünler)

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- Hayat, kötü bir kitabı okumayacak kadar kısadır.

(Ulysses)

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- Manzarayı seyrederek hayatı düşündü; ve (hayat üstüne düşününce hep olduğu gibi) hüzünlendi. Yumuşak bir melankoli kapladı içini. Kadere karşı mücadelenin boşunalığını duydu, çünkü bunca çağdan ona miras kalan bilgelik yükü buydu.

(Dublinliler)





- İnsanlar bir kurt tarafından ısırılmakla başa çıkabilirler; ancak, onları esas kızdıracak olan bir koyunun ısırığı olacaktır.

(Gözünü Kapat ve Gör)

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- Öğrenmek için mütevazı olmak gerek. Ancak hayat en büyük bir öğretmendir.

(Ulysses)

*

- Zaten kelimelere sahibim. Peşinde olduğum esas şey, kelimelerin bir cümlenin içindeki mükemmel sıralanışı...

(Gözünü Kapat ve Gör)

*

- İnsan dünyanın bir ucuna kaçsa da kendisini aşmaktan kurtulamaz.

(Ulysses)





- Ölümsüz olan yalnızca gençliğe ve güzelliğe duyduğumuz tutkudur.

(Sürgünler)

*

- Kent dolusu insan ölür gider, başka kent dolusu insan doğar gelir, ki onlar da ölür giderler: Gelir durur başkaları, ölür giderler. Evler sıra sıra evler, sokaklar, kilometrelerce kaldırımlar, yığın yığın tuğla, taş. El değiştirirler. Bir sahip gider, başka bir sahip gelir.

(Ulysses)

*

- Başka türlü olmanın imkansızlığından dolayıdır zaruretin hasıl oluşu. Binaenaleyh, bir şapka bir şapkadır.

(Ulysses)

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- Girmek için cennete, cehennemden geçmeli...

(Oda Müziği)

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Damla Karakuş

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