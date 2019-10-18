Anlaşmanın ardından dolar ve euro düşüşe geçti

Suriye'deki Barış Pınar Harekatı için Türkiye'ye ziyarete gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile YPG'nin geri çekilmesi konusunda anlaşmaya vardık.

Terör örgütü YPG, 120 saat içerisinde 32 kilometre çekilecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca insanın hayatını kurtardığını söyleyerek pozitif gelişmenin mesajını vermişti.

DOLAR VE EURO DÜŞTÜ

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından en çok ekonomi etkilendi. Düşüşe geçen dolar/TL, 5,78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,41 seviyelerinde yer alıyor.