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Anne adayı ambulansta doğum yaptı

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan köyde doğum sancısı başlayan Gülhan Koçak, hastaneye getirilirken yolda bir kız bebek dünyaya getirdi.

DHA | 09.01.2019 - 04:29..
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Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde yaşayan Gülhan Koçak'ın doğum sancıları başladı. Bunun üzerine Koçak'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Anne adayı ambulansta doğum yaptı

PALETLİ AMBULANS SEVK EDİLDİ

Yolları karla kapalı durumda olan köye UMKE ile biri paletli olmak üzere 2 ambulans sevk edildi. Kısa süre sonra köye ulaşan ekipler Koçak'ı paletli ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı.

Anne adayı ambulansta doğum yaptı

Sancıları artan ve sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahele edilen Gülhan Koçak, bir kız bebek dünyaya getirdi. 1 saat süren yolculuğun ardından hastaneye getirilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anne adayı ambulansta doğum yaptı VİDEO

Anne adayı ambulansta doğum yaptı

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