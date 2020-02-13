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Anne babasını siyanürle öldüren sanık yargı önüne çıktı

İzmir Bayraklı'da siyanürlü su içirerek anne ve babasını öldüren, kardeşinin de yaralanmasına sebep olan tutuklu sanık mahkemeye çıktı.

İHA | 13.02.2020 - 16:56..
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan’ın (21)  İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, tutuklu ve davanın müştekisi durumunda bulunan kardeşi Emir Can Kalkan ile taraf avukatları katıldı.

RUH SAĞLIĞI RAPORU: ''İŞLEDİĞİ FİİLİN ANLAM VE SONUÇLARINI TAM OLARAK ALGILAYAMAZ''

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, ''Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme ve kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz.” ifadelerinin yer aldığını söyledi.

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''SİYANÜRÜN TADINA BAKMAK İSTİYORDUM''

Mahmut Can Kalkan’ın kardeşi Emir Can Kalkan ise raporu kabul etmediğini ifade ederek, daha detaylı bir rapor hazırlanmasını istedi. Tanık M.E.’nin polise verdiği ifadede “Siyanürün tadına bakmak istiyordum.” dediğini , Mahmut Can’ın kendisinden birkaç ay arayla siyanür ve reçete ile satılan birtakım ilaçları temin etmesini istediğini ancak isteklerini yerine getirmediğini söyleyen tanığın sözleri üzerine mahkeme başkanı, Mahmut Can Kalkan’a ifadeyle ilgili diyeceklerini sordu.

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TAHLİYE OLMAK İSTEMEDİ

Arkadaşı M.E.’den siyanür istediğini doğrulayan Mahmut Can Kalkan, “Siyanürü anne ve babamı öldürmek için değil denemek için istemiştim.'' diye yanıtladı. Mahkeme başkanının “Seni tahliye etmemizi ister misin?” sorusuna, “Tahliye olunca nereye gideceğim ki” diye yanıt veren Mahmut Can Kalkan, “Ev güzel (cezaevi), ben rahatım. Ama beni tekli koğuşa atmasınlar” ifadelerini kullanarak tahliyesini istemediğini söyledi.

KARDEŞİNİN FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sanık 4 yaşındaki kardeşi Mehmet Taha Kalkan’ın fotoğrafını istedi, müşteki avukatı aracılığıyla fotoğraf verilmesi üzerine Mahmut Can Kalkan  kısa süreli baygınlık geçirdi.

RUH SAĞLIĞI RAPORU YETERLİ BULUNMADI

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporun yeterli olmadığına kanaat getirerek İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeni rapor alınması için duruşmayı erteledi.

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