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Anne kız ortaokula gidiyorlar

İlkokulu bitirdikten sonra eğitimini yarıda bırakan ve yıllar sonra 8. sınıf öğrencisi kızının önerisiyle açıköğretim ortaokuluna kaydolan 52 yaşındaki Seher Sipahi, okuma azmiyle dikkat çekiyor.

AA | 06.12.2018 - 15:22..
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Anne kız ortaokula gidiyorlar

Trabzon'un Araklı ilçesinde, kızının tavsiyesiyle açıköğretim ortaokuluna kayıt yaptıran 2 çocuk annesi Seher Sipahi'nin okuma azmi, örnek gösteriliyor.

YARIM KALAN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Seher Sipahi, ilkokulu bitirdikten sonra memur olan babasının emekliliğinin ardından geldikleri köylerinde, ortaokul olmaması nedeniyle yarım bıraktığı ve içinde ukde olan okuma isteğini, yıllar sonra çocuklarının tavsiyesiyle gerçekleştirdi.

KIZIYLA KAYIT YAPTIRDI

Sipahi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliğinden etkilenerek, 8. sınıf öğrencisi küçük kızı Büşra'nın tavsiyesiyle açıköğretim ortaokuluna kayıt yaptırdı.

Anne kız ortaokula gidiyorlar

İLKOKULA YAŞINI BÜYÜTEREK YAZILMIŞ

Babası Zonguldak'ta görev yaparken ilkokula devam ettiğini anlatan Sipahi, okuma hevesiyle ağabeyleriyle okula gittiğini ancak yaşının küçük olması nedeniyle kabul edilmemesi üzerine babasının yaşını büyüterek ilkokula kaydını yaptırdığını söyledi.

GENÇLERE OKUYUN TAVSİYESİ

Gençlere okumalarını tavsiye eden Sipahi, "Ben onların yaşında onların yerinde olsam gece gündüz ders yapar hiçbir şeyle ilgilenmem. Derslerinde başarılı olunca her bir muratlarına da ererler. Ben okumayı çok seviyorum, herkesin de okumasını istiyorum. Her kitaptan başka bir şey öğreniyorum, okudukça neyin ne olduğunu anlıyorsun." ifadelerini kullandı.

Anne kız ortaokula gidiyorlar


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