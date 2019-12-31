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Anne oyaladı, küçük kızı kasayı soydu

Sivas'ta, annesi tarafından hırsızlığa zorlanan 7 yaşındaki küçük kızın bir eczanedeki kasayı soyma görüntüleri vicdanları sızlattı.

İHA | 31.12.2019 - 09:32..
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Sivas Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi üzerinde, F.U adlı anne, kızı B.U. ile birlikte ilaç alma bahanesiyle eczaneye girdi.

F.U., çalışan eczacıyı oyaladığı esnada küçük kızı kasaya yönelerek, yaklaşık 750 lira parayı çaldı.

Daha sonra anne ve küçük kızı hiçbir şey olmamış gibi eczaneden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay sonrası eczane sahibi kasada paranın eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını incelenince olay fark edildi. Soyulduğunu anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri anne ve kızı tespit ederek çaldıkları paralarla evlerinde yakaladı.

Anne oyaladı, küçük kızı kasayı soydu

''AİLESİNİN BUNA TEŞVİK ETMEMESİ, ÖRNEK OLMASI LAZIM''

Yaşananları anlatan eczane çalışanı Ahmet Sırıklı, yapılanın çok yanlış olduğunu söyleyerek “Ablanın biri kapıdan içeri girdi. Benden bir ağrı kesici istedi. O arada benle konuşurken, kızı oluyor sanırım kasaya gidiyor ve kimsenin haberi olmadan kasayı boşaltıyor. Biz de hiç farkına varmadık. Sonra çıkıp gittiler. 750-800 lira civarı bir para çaldılar. Hemen polise haber verdik. Yakalandılar diye biliyoruz. Yapılan çok yanlış. Ailesinin buna teşvik etmemesi, örnek olması lazım.” dedi.

Anne oyaladı, küçük kızı kasayı soydu

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