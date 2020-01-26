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Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan anne ve kızının kurtarılma anı yürekleri parçaladı.

İHA | 26.01.2020 - 12:39..
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Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılma görüntülerini paylaştı.

BİR ANNE VE 2,5 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILDI

Sosyal medya hesabından "Umutların tükendiği yerde umut olmak için varız" başlığıyla yapılan paylaşımda, Jandarma Arama-Kurtarma Timleri tarafından gerçekleştirilen arama faaliyeti sırasında enkaz altından gelen sesi dinleyerek hareket eden personelin, anne Ayşe Yıldız ve 2,5 yaşındaki çocuğu Yüşra'ya ulaştığı belirtildi.

Anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu böyle kurtarıldı İZLE

ANNENİN EVLADI İÇİN KORKUSU

Paylaşılan görüntüde jandarma personelinin "Duyuyor musun beni?" sorusuna anne Ayşe Yıldız, "Yardım edin" cevabını veriyor. Personelin "İyi misin?" sorusuna "Şu anda nefesim daralıyor" cevabını veren annenin korkusu, ses tonundan anlaşılıyor. Jandarma personeli ise "Kurtaracağız seni, bak kurtaracağız" diyerek, enkaz altında kalan anneden dayanmasını istiyor.

Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı

SESİ TİTREDİ

Daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını belirten kadın, yanında çocuğunun olduğunu söylüyor. Jandarma personeli titreyen bir ses tonuyla "Tamam geleceğiz" dedikten sonra hızlı bir şekilde komutanına gidip "Komutanım yaşıyor hala, yaşıyor" ifadelerini kullanıyor.

Diyalogların ardından yapılan hummalı çalışmayla anne Ayşe Yıldız ve 2,5 yaşındaki çocuğu Yüsra yaralı bir şekilde enkaz altından çıkartılıyor.

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