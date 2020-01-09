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Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

Diyarbakır'da bir evde sobadan çıkan yangında, alevlerin arasından kalan anne ve 3 çocuğu komşular kurtardı.

İHA | 09.01.2020 - 02:11..
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Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi Sento Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında, sobaya odun atan ismi öğrenilemeyen kadın, markete gitmek için kısa süreliğine evden ayrıldığı sırada sobadan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

ANNE VE ÇOCUKLARI, ALEVLER ARASINDA SIKIŞTI

Yangın sırasından dumanları görerek eve gelen anne ve yaşları 5 ile 13 arasında değişen 3 çocuk alevlerin arasında kaldı. Oda içerisinde bulunan kapıdan balkon çıkarak çığlık atıp çevreden yardım isteyen anne ve 3 çocuğun çığlığını duyan çevre sakinleri evin kapısını kırarak alevlerin arsına dalıp anne ve çocukları kurtardı.

Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

Anne ve 3 çocuğu sağlık kontrolü için ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına anında müdahale ederek kontrol altına alırken, evde büyük çapta hasar oluştu.

Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

BALKON KAPISI HAYATLARINI KURTARDI

Taksicilik yaparak evin geçimini sağlayan Cuma Büyük (50), komşuların haber vermesi üzerine eve geldiğini belirterek, “Komşular bana evde yangın çıktığını belirtmesi üzerine eve geldim. Yangın odun sobasından çıkan kıvılcımlardan kaynaklı çıkmış. Tabi bu sırada gelinim bu sırada aşağı bakkala gitmiş ve yangın çıkmış. 3 torunum içerideydi ve çocuklar balkon kapısı kilitli olmadığından dolayı balkona çıkarak yardım istemişler. Balkon kapısı kapalı olsaydı torunlarım şimdi hayatta olmayacaktı. Ben eve gelene kadar torunları komşular kurtarmıştı” dedi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

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