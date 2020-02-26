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Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.

İHA | 26.02.2020 - 05:33..
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Karabük Gümüş Sokak’ta, Özlem Özdoğan ve çocukları sobanın bulunduğu odada uyuya kaldı.

ANNE VE 5 ÇOCUĞU ETKİLENDİ

Bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile uyanan anne Özdoğan, durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Özdoğan ile evde bulunan çocukları Ecrin (6), Samet (5), Zeynep (4), Öykü (3) ve Yiğit'e (2) ilk müdahaleyi yaptı.

ANNE VE ÇOCUKLARININ DURUMU İYİ

Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen anne ve çocukları daha sonra ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına altına alınan anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

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