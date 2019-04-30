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Anne ve babasını öldüren şahıs tutuklandı

11 ve 2 yaşındaki kız kardeşlerinin gözleri önünde anne ve babasını tabanca ile öldüren 20 yaşındaki cinayet zanlısı yakalandı.

İHA | 30.04.2019 - 20:36..
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Birkan Ö. isimli genç, kendisinden yaşça büyük olan bir kadınla olan ilişkisine karşı çıkan annesi Dilek Ö.  ve babası Fethi Ö.  ile tartıştı.

Çıkan tartışma, gece saatlerinde tekrar başladı. Tartışma sonrasında Birkan Ö. tabanca ile evin salonunda uyuyan babası Fethi Ö. ve o sırada banyoda bulunan annesi Dilek Ö.’yü biri 11, diğeri 2 yaşında olan kız kardeşlerinin gözleri önünde öldürdü. Dilek Ö. ve Fethi Ö. hayatını kaybederken, şahıs evden kaçtı.

Anne ve babasını öldüren şahıs tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden kaçan Birkan Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkartılan şahs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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