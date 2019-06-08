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Anne ve oğlu kayısı bahçesinde cinayete kurban gitti

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada izinde olan polis memuru ile annesi öldürüldü.

İHA | 08.06.2019 - 17:20..
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde polis memuru Bekir Aybar ve annesi Fadime Aybar, aynı bölgede kayısı bahçeleri bulunan akrabaları C.A. ve Y.A. arasında yol yüzünden tartışma başladı.

TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, silahlar çekildi.

Akrabalar C.A. ve Y.A. tarafından açılan ateş sonucunda, Bekir Aybar ile Fatma Aybar yaralandı.

Anne ve oğlu kayısı bahçesinde cinayete kurban gitti

Anne ve oğlu kayısı bahçesinde cinayete kurban gitti VİDEO

GAZİANTEP'TE GÖREV YAPIYORDU

C.A. ve Y.A. olay yerinde kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, Gaziantep ilinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve oğlu kayısı bahçesinde cinayete kurban gitti

SUÇ ALETLERİ İLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri C.A. ve Y.A.'yı, olayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar'ın cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, İl jandarma Komutanı Necmi İnce de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Anne ve oğlu kayısı bahçesinde cinayete kurban gitti

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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