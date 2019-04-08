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Anne yüreği oğlunun ölüm haberine dayanamadı

Denizli’de kansere yenik düşen oğlunun öldüğünü öğrenen 83 yaşındaki anne, acı haberi aldıktan 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

İHA | 08.04.2019 - 15:31..
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Denizli'de bir süredir kanser tedavisi gören 63 yaşındaki Reşat Kalaycı, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OĞLUNUN VEFATINA DAYANAMADI

Acı haberi Çal’ın Ortaköy Mahallesi'nde alan Kalaycı’nın annesi Ayşe Kalaycı (83), aniden fenalaştı. Evlat acısına dayanamayan anne, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden 3 saat sonra vefat eden annenin de ölümü, aileyi yasa boğdu.

"EVLAT ACISINA DAYANAMADI"

Anne ile oğul, bugün öğle namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile Başkan Yardımcısı Adnan Tatar da cenaze törenine katıldı. Başkan Akcan, "Ayşe annemizin yaşlı kalbi, evlat acısına dayanamamış. Kalaycı ailesine ve Ortaköy’e başsağlığı diliyorum. Merhumların mekanı cennet olsun. Anne ile evladının 3 saat arayla ölümü hepimizi üzdü." dedi.

Anne yüreği oğlunun ölüm haberine dayanamadı

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