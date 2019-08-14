Annelere ve anne adaylarına kitap önerileri

Mailime bir bülten düştü: “dr.com.tr’de yeni annelere ve anne adaylarına özel kitaplar seçkisi!” Bayram bayram iyi gider diye düşündüm. Kitap önerileri paylaşmayı çok seviyorum. Burası derya deniz tabii; ama kişisel paylaşımda da çok güzel değil mi? “Ben okudum, sen de oku!” paylaşımı gibisi var mı? Tabii bugün paylaşacağım kitapların hiçbirini okumadım. Ama okuyan anneler de yorumlarda buluşur belki ya da “Ben okudum, sen de oku!” diye bir başka kitap önerirler. Ben şimdi seçkilediğim hamilelik sürecinden anne bebek ilişkisine, gelişim döneminden bebek bakımında altın kurallara kadar geniş yelpazedeki birkaç kitabı paylaşıyorum sizinle…

Bir kez daha hayırlı bayramlar olsun…

HAMİLELİK & DOĞUM

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Banu Çiftçi’nin hiçbir detayı atlamadan kaleme aldığı “Hamilelik & Doğum”, yaşayacağınız bu eşsiz deneyiminiz boyunca bebeğinizin gelişim evrelerinden beslenmeye, düzenli egzersizlerden güzellik, bakım ve estetik uygulamalara, doktor kontrollerinden endişe yönetimine kadar çok yönlü, geniş bir alanda size rehberlik edecek.

Hamilelik ve Doğum

Banu Çiftçi

Destek Yay.

S.: 536

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BEBEKLER NE İSTER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır tarafından en güncel bilgiler ışığında hazırlanan, altın öğütler ve zengin görsellerle bezeli bu kitap, bebeğinizin yenidoğan döneminden 2 yaşına kadar tüm gelişimsel evreleri ve temel gereksinimleri hakkında merak edilenleri cevaplıyor. Aynı zamanda çiçeği burnunda ebeveynler için hayatlarının en güzel yolculuğunda yanlarından ayırmayacakları bir rehber olmayı amaçlıyor.

Bebekler Ne İster: 0-2 Yaş Bebekler için Ay Ay Gelişim ve Sağlıklı Büyüme Rehberi

Elif Pınar Çakır

Koridor Yay.

S.: 352

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BEBEĞİNİZİ BEKLERKEN SİZİ NELER BEKLER

Doktor seçiminden gebelik teşhisine, egzersizden doğum seçeneklerine, ikinci gebelikten ikizlere, gebelik sırasında cinsel ilişkiye kadar pek çok konuda yararlı bilgiler veren “Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler”de, gebelik, doğum ve doğum sonrasına ilişkin tüm aşamaları bulabilirsiniz.

Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler?

Sharon Mazel, Heidi E. Murkoff

Çev.: Nihal Gökçe

Epsilon Yay.

S.: 740

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BEBEK BAKIM SORUNLARINA MUCİZE ÇÖZÜMLER

Doğumdan üç yaşına kadar geçen süreçte beslenme, uyku alışkanlıkları, tuvalet eğitimi, duygu ve davranış sorunlarına kalıcı, akılcı ve uzlaşmacı çözüm yolları sunan bu kitap, anne ve babalara bebekleriyle birlikte bir kez daha büyüme ve hayattan keyif alma şansı tanıyor.

Bebek Bakım Sorunlarına Mucize Çözümler

Melinde Blau, Tracy Hogg

Gün Yay.

S.: 528

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

9 AYLIK BEKLEYİŞİN HEYECANI HAMİLELİK GÜNLÜĞÜ

Hamilelik bir kadının en özel zamanıdır. “Hamilelik Günlüğü”, bu özel zamanda onun neler yaşayacağını, annenin ve bebeğin geçireceği evreleri gün gün anlatan çok özel bir çalışma. Annenin hamileliği boyunca yazacağı sayfalarla birlikte unutulmaz bir anı kitabına da dönüşecek olan bu kitap, annelerin hamilelikleriyle beraber yanlarından ayırmayacakları bir başucu kitabı olacak.

9 Aylık Bekleyişin Heyecanı Hamilelik Günlüğü

Giulia Pianigiani

Çev.: Ivon Cerrahoğlu

Net Çocuk Yay.

S.: 128

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HYPNOBIRTHING

Çocuk doğurmak korkulacak bir şey değildir, hayatın doğal ifadesidir. Bu kitapta Marie Mongan, acının doğumun doğal bir eşlikçisi olduğu efsanesini çürütüyor. Bedenimizi gergin ve kapalı tutan korkuyu serbest bıraktığımız zaman nazik doğumu yaşayacağımızı kanıtlıyor...

HypnoBirthing

Marie F. Mongan

Gün Yay.

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BİLİNÇLİ BEBEK

Çocuk yetiştirmede bir devrim niteliği taşıyan Bilinçli Bebek, kendine güvenen ve bilinçli bireyler yetiştirme yolculuğunun ilk 2,5 yılında anne babalara çığır açıcı önerilerde bulunuyor. Doğal ebeveynlik savunucularından olan Aletha J. Solter Çocuğunuz her istediğinde onu kucağınıza alabilirsiniz. Çünkü onun sizin sıcaklığınıza ihtiyacı var diyerek bebeklerin kendini ifade etmekte kullandığı özel dili deşifre ediyor. Solter ayrıca, anne babalara çocuk yetiştirmede referans noktası olarak alınacak bir tavsiyede bulunuyor: Bebeğiniz düşünme ve hissetme yeteneğine sahip tam bir insandır, bunu unutmayın!

Bilinçli Bebek

Aletha J. Solter

Çev.: Ayşegül Cebonyan

Doğan Kitap

S.: 300

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HAMİLELİK DÖNEMİ VE SONRASI ANNE PSİKOLOJİSİ

Kadınlar, yaratılışlarındaki hassasiyetleri gereği hamilelik ve annelik dönemlerinde psikolojik sorunlarla karşılaşırlar: Hamilelik Öncesi Kaygılar, Hamilelik Psikolojisi, Hamilelik ve Depresyon, Hamilelikte Eş ve Çevre Desteği, Gebelik Dönemi ve Belirtileri, Gebelikte Sık Sorulan Sorular, Hamilelikte Spor ve Egzersiz, Hamilelikte Cinsel İlişki, Bebeğin Oluşumu ve Gelişimi, Su Altında Doğum, Doğum Sonrası Psikolojisi!

Sağlıklı bir hamilelik süreci ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirerek büyütülmesini sağlayıcı kıstasların ele alınarak, ipuçlarının sıralandığı bu eser, kolay anlaşılıp, uygulanabilecek birçok öneri sunuyor.

Hamilelik Dönemi ve Sonrası Anne Psikolojisi

Esra Oğuz Yılmaz, Sima Arslan

Sena Yay.

S.: 216

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ANNE BEN NASIL OLDUM

Elinizdeki kitap, "mutlu gebelik" mitini yerle bir ediyor ve hamileliğin karanlık tarafına bakıyor. Bazen trajikomik, çoğunlukla komik ama tamamı gerçek bu hikaye, çevrenizdeki anne - baba adaylarına bambaşka bir gözle bakmanıza yol açacak.

Anne Ben Nasıl Oldum

Aslı Bastıyalı

Okuyan Us Yay.

S.: 220

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MUHTEŞEM BEBEK

İnsan yavrusu tek kelimeyle büyüleyici bir varlık ve Muhteşem Bebek bu gerçeği tüm güzelliğiyle gözler önüne seriyor. Bebek gelişimi konusuna ebeveynin tarafından bakıp, yapılıp yapılmayacakları sıralayan çok sayıda kitap yazıldı. Ünlü bilimadamı Desmond Morris bu kitapta daha farklı bir yol izliyor.Muhteşem Bebek, insan yaşamının ilk iki yılının gerçekçi bir tablosunu, bebeğin bakış açısıyla resmediyor. Ortaya koyduğu tablonun ışığında küçükleri için en doğru olana dair karar vermeyi ise anne babaya bırakıyor.

Muhteşem Bebek – Yaşamın İlk İki Yılının Büyüleyici Öyküsü

Desmond Morris

Çev.: Duygu Akın

Domingo Yay.

S.: 192

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Damla Karakuş

[email protected]

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