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Anneleri telef olan kedilere köpek sahip çıktı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde anneleri telef olan kedilere, "Pamuk" isimli köpek sahip çıkması görenleri duygulandırıyor.

İHA | 17.11.2018 - 10:24..
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir kediler ile köpeğin dostlukları görenleri hem şaşırtıyor hem de örnek oluyor.

Doğaları gereği birbirleri ile anlaşamayan kedi ve köpekler, Ordu’nun Perşembe ilçesinde tabuları yıkıyor. 4 kedi ile bir köpeğin yaşadığı dostluk, insanlara örnek de olurken, uyum içinde yatmaları ve aynı anda yemek yemeleri de tebessüm ettiriyor.

Anneleri telef olan kedilere köpek sahip çıktı

ÖKSÜZ KEDİLERİN KÖPEK ANNESİ

‘Pamuk’ isimli köpeğin, anneleri trafik kazasında telef olan yavru kedilere hem annelik hem de arkadaşlık yaptığını belirten Murat Genç, “Bu benim dostumdur ve kedilerle çok iyi arkadaşlık yapar, onları büyüttü. Yatarken bile beraber yatıyorlar. 4 yıldır Pamuk’a ben bakıyorum, sokak hayvanıydı, bütün kontrollerini ve tedavilerini yaptırdım. Kediler bunun koynuna girer ve öyle yatar. Ama başka kediler gelmek isterse onları yanına yaklaştırmıyor” dedi.

Anneleri telef olan kedilere köpek sahip çıktı VİDEO


Genç, anneleri telef olan kedilere Pamuk isimli köpeğin sahip çıktığını ve aralarındaki samimiyetin oradan geldiğini aktardı .

Anneleri telef olan kedilere köpek sahip çıktı


BİRLİKTE YAŞIYORLAR

Tüncay Kaya ise kediler ile köpeğin kesinlikle kavga etmediklerini, çok iyi anlaştıklarını belirtti. Kediler ile köpeğin birlikte yattığını anlatan Kaya, bu durumu görenlerin çok şaşırdığını ve hayran kaldıklarını söyledi.

Anneleri telef olan kedilere köpek sahip çıktı


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