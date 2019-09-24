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Annelerin HDP binası önündeki eyleminin 22'nci günü

Çocuklarının kaçırıldığını söyleyen acılı anneler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapıyor. Bugün ise eylemin 22'nci gününe girildi.

İHA | 24.09.2019 - 11:44..
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Annelerin HDP'ye öfkesi dinmiyor.

22 GÜNDÜR PROTESTO SÜRÜYOR

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 22'nci gününde devam ediyor.

Annelerin HDP binası önündeki eyleminin 22'nci günü

EVLADININ YOLUNU GÖZLÜYOR

22 gündür çocuklarını beklediğini belirten Fatma Akkuş, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eyleme katıldığını, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Annelerin HDP binası önündeki eyleminin 22'nci günü

"ARTIK BU ACIYA SON VERİN"

Akkuş, “Kızımı 20 Ağustos 2015’te kaçırdılar. Songül kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor sen seviyorsun diye. 22 gündür eylem yapıyoruz, bırakmayacağız, çocuklarımızı ya ölü ya da diri getirsinler, artık ölüsüne de razıyız. Çağrımız bütün Türkiye’ye ve büyüklere bize bir çözüm ve çıkış yolu bulsunlar. Artık bu acıya son versinler.” dedi.

Annelerin HDP binası önündeki eyleminin 22'nci günü

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