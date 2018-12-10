Annelerini öldüren kız kardeşler tahliye edildi

19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P., 2013 yılında anneleri Gülser Süngü’yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de ‘kötü yola zorladığı’ iddiasıyla önce elektro-şok cihazıyla bayıltmış, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

BİRİ 20 DİĞERİ 10 YIL CEZA ALMIŞTI

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Şeyda P. 20 yıl, olay tarihinde yaşı 18’den küçük olan Beyza P. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kız kardeşlerin avukatları kararı temyiz etti.

KARAR BOZULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay savcısı ‘haksız tahrik’ nedeniyle daha fazla indirim yapılması gerektiği görüşünü bildirdi. Dosyayı görüşen 2. Ceza Dairesi de savcının görüşü doğrultusunda karar vererek cezada ‘makul oranda’ bir indirim yapılmadığını belirterek kararı bozdu.

İki hafta önce verilen kararın ardından, davanın görüldüğü Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu kardeşleri 28 Kasım’da tahliye etti.