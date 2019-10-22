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Annelerinin bahçesini çarşafla kapatıp define aradılar

Çanakkale'de annelerinin yaşadığı evin bahçesinde, çarşaf ile kamufle ederek kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı.

DHA | 22.10.2019 - 04:46..
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Biga ilçesi Adliye köyünde, izinsiz kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti.

Annelerinin bahçesini çarşafla kapatıp define aradılar

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Köyde, S.E. ve N.E. annelerine ait evin bahçesinde çevreden gözükmemesi için çarşaf gererek izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 kazma, 2 kürek, 1 balta ve 2 şerit metre ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZI ALANI İNCELENECEK

Öte yandan, kazı yapılan alanın Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak inceleneceği belirtildi.

Annelerinin bahçesini çarşafla kapatıp define aradılar

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