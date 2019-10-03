Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde, 3 aylık Zeynep'i emziren anne Emine Çoban, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Zeynep bebek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.