Kayseri'de annesine ilaç yazmayan doktoru darbetti

Kayseri’de Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen Mustafa G. isimli şahıs, annesine ilaç yazması için Dr. Ali Has’ın odasına girdi.

Hasta olmadan ilaç yazamayacağını ileten Dr. Ali Has’ı, Mustafa G. darbetti. Doktora darp olayı, orada bulunanların araya girmesiyle son buldu.

"DUDAĞIMA VURDU, GÖĞSÜME TEKME ATTI"

Darbedilen Dr. Ali Has ise; hastayı görmeden ilaç yazmanın suç ve büyük bir risk olduğunu belirtti. Olaydan sonra kendisini darbeden Mustafa G.’nin annesi Hayriye G.’yi muayene ettiğini ve ilaçlarını yazdığını da dile getiren Has, “Her gün olduğu gibi polikliniğimizde başladık. Sabah zannediyorum 5 veya 6. hastamızdı. Hasta bir torba ilaç kupürüyle geldi, ‘şu ilaçları yaz’ diye. Kime? Annesine. Annesi yok. Hasta benim hastam değil, tanıdığım bir bölgenin hastası değil. Diğer doktor arkadaşımızın hastası ama kayıtları yok. Hasta olmadan ilaç yazamayacağımı söyledim. Bana hakaret etmeye başladı. Ben yine alttan aldım ama dudağıma vurdu, parmağımı kanattı, göğsüme tekme attı. Polisi aradım, beyefendi gitti.

Annesi olmadan ilaç yazmayan doktoru darbetti

"ANNESİ GELDİ, ANNESİNE BAKTIM İLACINI YAZDIM"

Daha sonra annesi geldi, annesine baktım, hastanın ilacını yazdım. Aslında bakanlığın aldığı karar gereği hasta olmadan ilaç yazmak çok büyük bir suç. Kendi bölgemizin hastalarına, durumu kötü olanlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Kim olduğunu bildiğimiz hastaları bizzat arayıp, görüşüp yazıyoruz ama kim olduğu bilinmeyen bir hastaya ilaç yazmak hem suç hem çok büyük bir risk. O yüzden ben de mesleğimin gereği gibi davrandım. Ama maalesef böyle bir darp olayıyla karşılaştık.” diye konuştu.

DARBEDİLMESİNE RAĞMEN DİĞER HASTALARA BAKMAYA DEVAM ETTİ

Ayrıca Dr. Ali Has, olaydan sonra yerinden ayrılmadığını ve dışarıda bekleyen hastaları muayene etmeye devam ettiğini söyledi. Has, “Kapıda 60 tane hastam var, şimdiye kadar 186 tane hastaya bakmışım. Hastaları bırakıp gidemedim. Hastalara bakmak zorundayız.” şeklinde konuştu.















