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Annesi terk eden sincaba köy öğretmenleri sahip çıktı

Diyarbakır'da annesi tarafından terk edilen yavru sincabı gören köy öğretmenleri, aç havyanı avuçlarına alıp biberonla besledi.

İHA | 03.04.2019 - 17:41..
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Lice ilçesinde görevli köy öğretmenleri, ders arasında bahçede bir sincap gördü.

Henüz dünyaya gözlerini yeni açmış sincabın soğuk havalar nedeniyle üşüdüğünü gören öğretmenler, annesini aramaya koyuldu.

Annesi terk eden sincaba köy öğretmenleri sahip çıktı VİDEO

BİBERONLA BESLEDİLER

Çevrede annesinin olmaması üzerine sincap, öğretmenler odasında kaloriferin yanına getirildi. Yavru sincabın aç olduğunu düşünen duyarlı öğretmenler, biberona süt bırakarak hayvanı kendi elleri ile besledi. Bir kutunun içine pamuk döşeyen öğretmenler, hayvanın sıcak kalmasını sağladı.

Annesi terk eden sincaba köy öğretmenleri sahip çıktı

Annesi terk eden sincaba köy öğretmenleri sahip çıktı

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