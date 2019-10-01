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Annesi terk etti, Tarçın emzirmeye başladı

Annesinin terk ettiği kediyi emziren "Tarçın" isimli köpek, görenleri şaşırtıyor.

AA | 01.10.2019 - 15:45..
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Kılıçdede Mahallesi Muhtarı Sebahittin Yavuz'un 9 yaşındaki Golden cinsi köpeği, annesinin terk ettiği 1 aylık kediyi emziriyor.

YAVRU KEDİYİ EMZİRİYOR

Yavuz, AA muhabirine, muhtarlık binasının yanında doğan kedi yavrusunu sahiplendiklerini söyledi. Yavuz, "Bir aydır bizimle birlikte. Köpeğim, yavru kediyi sahiplendi. Birlikte yaşıyorlar. Tarçın, yavru kediyi emziriyor. Bunu enteresan gören insanlar da görüntüsünü çekiyor. Kedi yavrusu, annesiymiş gibi gelip Tarçın'ı emiyor. Biz de yavrunun büyümesine yardımcı oluyoruz." dedi.

Annesi terk etti, Tarçın emzirmeye başladı

"DAHA ÖNCE DE BİR KEDİYE ANNELİK YAPTI"

Tarçın'ın daha önce de bir kediye annelik yaptığını anlatan Yavuz, "Kedi ile köpeğin bir arada yaşaması enteresan bir şey." ifadesini kullandı.

Annesi terk etti, Tarçın emzirmeye başladı

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