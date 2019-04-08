Gaziantep'te annesine bakmak için liseyi terk eden kadının başarısı

Mazbatasını alarak Araba ilçesinin ilk kadın muhtarı olan Arzuman Toprak, artık hem annesine hem de yaşadığı mahalleye hizmet edecek.

ANNESİNE BAKMAK İÇİN LİSEYİ TERK ETTİ

Gaziantep’in Araban ilçesi kırsal Yukarıyufkalı Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki Arzuman Toprak, yaşlı annesine bakabilmek için açıköğretim lisesini yarıda bıraktı. Liseyi ikinci sınıfta terk etmek zorunda kalan Toprak, 31 Mart seçimleri öncesinde ise muhtar adayı oldu. Toprak, gece gündüz demeden sürdürdüğü çalışmalarla 59 seçmenli mahallenin muhtarı oldu.

MUHTAR OLDU, MAZBATASINI ALDI

Yukarıyufkalı Mahallesi’nde 35 oy alarak erkek adaya 15 oy fark adan Arzuman Toprak, Araban İlçe Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını aldı.

KENDİ TARİHİNİ YAZAN BİR ÖRNEK

Girdiği seçim mücadelesinde yoğun çaba sarf eden Arzuman Toprak, kazandığı seçim zaferiyle ilçede de bir ilke imza attı. İlçenin ilk kadın muhtarı olan Arzuman Toprak, bundan sonraki süreçte hem 86 yaşındaki annesine hem de mahalleliye hizmet edecek. 48 yıldır Yukarıyufkalı Mahallesi’nde oturduğunu anlatan Toprak:

"Mahalledeki evimizde 86 yaşındaki annem Ayşe Toprak ile birlikte yaşamaktayım. Yaşlı anneme bakacak kimse olmadığı için ve annemin bakımını yapmak amacıyla okuduğum açıköğretim lisesini ikinci sınıfta terk etmek zorunda kaldım. 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerinde, doğup büyüdüğüm ve halen yaşlı annemle birlikte yaşadığım mahallemde muhtar adayı oldum. Bu süreçte mahallemizde bazı şahıslar tarafından 'Kadından muhtar mı olurmuş' diye ciddi şekilde eleştirilere maruz kaldım. Yılmadım, adaylığım sürece tüm eleştirilere göğüs gerdim. Seçimde ise mahallemizdeki toplam 59 seçmenden 55 seçmen oy kullandı. Seçimlerde erkek rakibim, 20 oy alırken, ben ise 35 oy almayı başardım." diye konuştu.

''GECE GÜNDÜZ HİZMETİNİZDEYİM''

Araban’ın ilk kadın muhtarı olduğu için de mutlu olduğunu anlatan Arzuman Toprak, "İlçenin ilk kadın muhtarı olmanın onurunu ve sevincini yaşıyorum. Bu onuru ve sevinci yaşatan mahallemize en iyi hizmetler için gece gündüz demeden çalışacağım. Mahalleliye hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Toprak, aldığı mazbatayı annesine götürerek sevincini paylaştı.







