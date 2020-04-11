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Annesine jandarmanın yardımıyla doğum günü sürprizi yaptı

Elazığ'da dışarı çıkamayan 10 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin getirdiği pastayla annesinin doğum gününü kutladı.

AA |
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Annesine jandarmanın yardımıyla doğum günü sürprizi yaptı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Hamza Ören, sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması nedeniyle 156 destek hattını arayarak, jandarma ekiplerinden annesinin doğum günü için pasta talebinde bulundu.

JANDARMA TALEBİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Bunun üzerine ekipler, pastayı alarak ailenin bulunduğu köye gitti. Ören, kapıda büyük mutlulukla ekipleri karşıladı.

Annesine, jandarmanın yardımıyla doğum günü sürprizi yaptı

ANNESİNE PASTALI DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Küçük Hamza, jandarma ekipleriyle zili çalıp, kapıyı açan annesi Semra Ören'in 41. doğum gününü sosyal mesafe kuralına uyarak kutladı.

Hamza Ören, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Annesine jandarmanın yardımıyla doğum günü sürprizi yaptı

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