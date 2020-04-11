Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Hamza Ören, sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması nedeniyle 156 destek hattını arayarak, jandarma ekiplerinden annesinin doğum günü için pasta talebinde bulundu.
JANDARMA TALEBİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI
Bunun üzerine ekipler, pastayı alarak ailenin bulunduğu köye gitti. Ören, kapıda büyük mutlulukla ekipleri karşıladı.
Annesine, jandarmanın yardımıyla doğum günü sürprizi yaptı
ANNESİNE PASTALI DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Küçük Hamza, jandarma ekipleriyle zili çalıp, kapıyı açan annesi Semra Ören'in 41. doğum gününü sosyal mesafe kuralına uyarak kutladı.
Hamza Ören, jandarma ekiplerine teşekkür etti.