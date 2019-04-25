taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8939
Euro
6.5889
Altın
1276.71
Borsa
96142.18
Gram Altın
241.757

Annesine kızıp evi ateşe verdi

Adana'da kavga ettiği annesine öfkelenen şahıs; evini yakıp, kendisini içeriye kapattı. İtfaiye ekipleri şahsı evin avlusunda buldu.

DHA | 25.04.2019 - 09:49..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan Ferhat Ç., akşam saatlerinde birlikte yaşadığı annesiyle bilinmeyen nedenle kavga etti.

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Kavganın ardından evden ayrılan Ferhat Ç., gece yarısı sıralarında eve döndüğünde, yine annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından annesi bir yakınlarının evine gitti. Ferhat Ç., saat 03.00 sıralarında oturdukları tek katlı müstakil evi, salona benzin döküp, ateşe verdi.

Annesine kızıp evi ateşe verdi

POLİSLER BİR TÜRLÜ İKNA EDEMEDİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi, yanan evin içinde olduğu belirlenen Ferhat Ç.'yi çıkartmak için uzun süre dil döktü. Polislerin çağrılarına cevap vermeyen Ferhat Ç., alevlere müdahale eden itfaiye erleri tarafından evin avlusunda bulundu. Ferhat Ç.’nin dumandan etkilendiği belirlendi.

Annesine kızıp evi ateşe verdi

GAZETECİLERE SALDIRDI

İtfaiye erlerinin koluna girerek evden çıkarttığı Ferhat Ç., ambulansa götürüldüğü sırada görüntü alan gazetecilere saldırdı. Güçlükle kontrol edilen Ferhat Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferhat Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Annesine kızıp evi ateşe verdi

İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, evde büyük çaplı zarar meydana geldi.

Annesine kızıp evi ateşe verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

401
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

111
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

69
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

88
Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

5
Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

62
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir