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Annesine küfretti diye bıçakladı

İki genç kızın kavgasında, kan döküldü. Biri hastaneye, diğeri karakola götürüldü.

DHA | 05.10.2019 - 17:02..
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Antalya’nın Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'nde arkadaş olan C. S.A.(17) ve S.İ.(15), henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga etti.

BULUŞMA TEKLİF ETTİ

İddiaya göre; S.İ., kavgalı arkadaşı C. S. A.’nın annesini telefonla arayarak hakaret etti. Annesine hakaret edildiğini duyan C. S. A. ise S.İ.'ye buluşma teklifinde bulundu.

SAĞ VE SOL BACAĞINDAN BIÇAKLADI

İkili, yüz yüze görüşmek için randevulaştı ve sokakta buluştu. Burada da tartışmaya başlayan iki genç kız, birbirlerine girdi. Ardından C. S. A., iddiaya göre yanında getirdiği bıçakla sağ ve sol bacağından S.İ.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Annesine küfretti diye bıçakladı

YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan S. İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Tıp Fakültesi Acili’ne kaldırıldı. Polis, kaçan C. S. A.’yı ise olaydan yarım saat sonrası yakaladı.

Annesine küfretti diye bıçakladı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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