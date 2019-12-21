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Annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü

Balıkesir'de ölen babasının ardından ilişki yaşayan annesini öldüren katil zanlısı, tutuklandı.

DHA | 21.12.2019 - 13:59..
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaşyer Mahallesi'nde yaşayan ve yıllar önce eşini kaybeden 45 yaşındaki Vusule Yaşar, iddiaya göre aynı mahalleden bir erkekle ilişki yaşamaya başladı.

Durumu öğrenen 18 yaşındaki oğlu Emrah Yaşar, annesi ile tartıştı.

Annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü

BAHÇEDEN ALDIĞI DEMİR ÇUBUKLA ÖLDÜRDÜ

Yaşar, tartışmanın ardından bahçeden aldığı demir çubukla başına vurduğu annesini öldürdü. Vusule Yaşar'ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kırsal Yaşyer Mahallesi mezarlığına defnedildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emrah Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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