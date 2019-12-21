Annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü

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Evde silahla oynarken arkadaşını öldürdü

İzmit’te ders çalışmak için bir araya gelen 4 liseliden birinin oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş alınca, ev sahibi olan öğrencinin sırtına isabet etti. 17 yaşındaki liseli, hayatını kaybetti.