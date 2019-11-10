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Kıbrıs'ta kız arkadaşından ayrıldı diye annesini bıçakladı

Alpay Sadrazam adlı kişi, annesini kız arkadaşından ayrılmasına neden olduğu için bıçakladı.

DHA | 10.11.2019 - 15:58..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da, alkollü şekilde eve giden Alpay Sadrazam, ayrıldığı kız arkadaşı yüzünden annesi Bengiz Uğur ile tartışmaya başladı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA TEKMELEDİ

Sadrazam, kız arkadaşından ayrılma sebebi olarak annesini suçladı. Sadrazam, tartışma büyüyünce cebinde bulunan bıçak ile annesine saldırdı. Anne Bengiz Uğur boynundan yaralanarak yere düştü. Sadrazam, daha sonra yere düşen annesini tekmeledi.

‘Kız arkadaşımdan senin yüzünden ayrıldım’ diyerek annesini bıçakladı -1

SENİ ÖLDÜRECEĞİM DİYE TEHDİT ETMİŞ

Komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine polis geldi. Polis, Sadrazam'ı gözaltına aldı, anne Uğur ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadrazam bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis, Sadrazam'ın annesini bıçakladıktan sonra, 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiğini belirtti. Mahkeme başkanı, Sadrazam’ın gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.

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