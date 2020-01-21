Annesini bıçakladıktan sonra polislere teslim oldu

Manisa’nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi’nde, 18 yaşındaki K.A., eski sanayi sitesindeki ikametlerde oturan annesi Ummuhan A.’nın (53) evinin önüne geldi.

Annesini 15 yerinden bıçaklayıp polise teslim oldu VİDEO

ANNESİNİ 15 KERE BIÇAKLADI

Annesini cep telefonuyla arayarak dışarı çıkmasını isteyen genç, bıçakla annesine saldırdı. Yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ummuhan A., oğlunun olay yerinden uzaklaşması ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşların da ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

BIÇAKLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

Annesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan Kaan A. ise, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, elindeki bıçakla birlikte teslim oldu. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.